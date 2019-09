மாவட்ட செய்திகள்

கடந்த 8 ஆண்டுகளில் 11¼ லட்சம் பெண்களுக்கு 5,260 கிலோ தங்கம் - எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல் + "||" + In the last 8 years 5,260 kg of gold for 11 lakh women Edapadi Palanisamy Information

கடந்த 8 ஆண்டுகளில் 11¼ லட்சம் பெண்களுக்கு 5,260 கிலோ தங்கம் - எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல்