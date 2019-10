மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி நகைக்கடையில் கைவரிசை காட்டிய முக்கிய கொள்ளையன் முருகனை பிடிக்க ஆந்திரா, கர்நாடகாவில் தனிப்படை போலீசார் முகாம் + "||" + Murugan is the main thief who showed his hand in Trichy jewelery shop Separate police camp in Andhra Pradesh, Karnataka

திருச்சி நகைக்கடையில் கைவரிசை காட்டிய முக்கிய கொள்ளையன் முருகனை பிடிக்க ஆந்திரா, கர்நாடகாவில் தனிப்படை போலீசார் முகாம்