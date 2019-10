மாவட்ட செய்திகள்

கொத்தனார் மர்ம சாவு அடித்துக்கொலை செய்யப்பட்டதாக கூறி உறவினர்கள் சாலை மறியல் + "||" + Relatives claim to have been killed by the mysterious death of Kotanar

கொத்தனார் மர்ம சாவு அடித்துக்கொலை செய்யப்பட்டதாக கூறி உறவினர்கள் சாலை மறியல்