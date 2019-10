மாவட்ட செய்திகள்

நாகை பகுதிகளில் நகை பறிப்பில் ஈடுபட்ட 2 பேர் கைது ரூ.9 லட்சம் நகைகள் பறிமுதல் + "||" + Engaged in jewelery grab in Naga areas 2 lakhs of jewelery seized

நாகை பகுதிகளில் நகை பறிப்பில் ஈடுபட்ட 2 பேர் கைது ரூ.9 லட்சம் நகைகள் பறிமுதல்