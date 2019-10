மாவட்ட செய்திகள்

கவர்னர் கிரண்பெடி மத்திய அரசின் ஊதுகுழலாக செயல்படுகிறார் - மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு + "||" + Governor kiranpeti Acting as the mouthpiece of the central government m.k.Stalin accusation

கவர்னர் கிரண்பெடி மத்திய அரசின் ஊதுகுழலாக செயல்படுகிறார் - மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு