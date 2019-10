மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை புறநகர் பகுதியில் பலத்த மழை: திருநீர்மலை-திருமுடிவாக்கம் தரைப்பாலம் உடைந்தது + "||" + Rain in Chennai suburb: The Thirunarmalai-Thirumadivakkam bridge was broken

சென்னை புறநகர் பகுதியில் பலத்த மழை: திருநீர்மலை-திருமுடிவாக்கம் தரைப்பாலம் உடைந்தது