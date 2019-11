மாவட்ட செய்திகள்

கமுதியில் பெய்த கனமழைக்கு, குண்டாற்றில் 17 ஆண்டுகளுக்குபின் வந்த வெள்ளம்; வீணாக கடலில் கலந்தது + "||" + Kamuthi to the rain, The flood that came after 17 years in the pond

கமுதியில் பெய்த கனமழைக்கு, குண்டாற்றில் 17 ஆண்டுகளுக்குபின் வந்த வெள்ளம்; வீணாக கடலில் கலந்தது