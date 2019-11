மாவட்ட செய்திகள்

குவைத் நாட்டில் கொடுமைக்குள்ளாகும் மகளை மீட்டு தர வேண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பெண் மனு + "||" + A woman petition at the collector's office to recover her daughter in Kuwait

குவைத் நாட்டில் கொடுமைக்குள்ளாகும் மகளை மீட்டு தர வேண்டும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பெண் மனு