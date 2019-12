மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பலத்த மழை, அதிகபட்சமாக உளுந்தூர்பேட்டையில் 131 மி.மீ பதிவானது + "||" + Heavy rain in Kallakurichi district, Maximum of 131 mm was recorded in Ulundurpet

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் பலத்த மழை, அதிகபட்சமாக உளுந்தூர்பேட்டையில் 131 மி.மீ பதிவானது