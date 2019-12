மாவட்ட செய்திகள்

கார்த்திகை தீபத்தையொட்டி கோவில்களில் சொக்கப்பனை கொளுத்தப்பட்டது + "||" + Carpathic torch was burned in the temples

