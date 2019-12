மாவட்ட செய்திகள்

மணவாச்சி குளத்தில் உள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்ற வேண்டும் விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Farmers demand the removal of the Simakumaruvale trees in the Manavachi pond

மணவாச்சி குளத்தில் உள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்ற வேண்டும் விவசாயிகள் கோரிக்கை