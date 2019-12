மாவட்ட செய்திகள்

மனு கொடுக்க வந்த பொதுமக்களுக்கு இலவச இயற்கை உரம் - மதுரை மாநகராட்சி கமிஷனர் வழங்கினார் + "||" + To the public who came to petition Free Natural Fertilizer

மனு கொடுக்க வந்த பொதுமக்களுக்கு இலவச இயற்கை உரம் - மதுரை மாநகராட்சி கமிஷனர் வழங்கினார்