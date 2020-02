மாவட்ட செய்திகள்

அரியலூர் மாவட்டத்தில் சாலையில் தொடர்ந்து கனரக வாகனங்கள் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் + "||" + Heavy vehicles must be avoided on the road in Ariyalur district

அரியலூர் மாவட்டத்தில் சாலையில் தொடர்ந்து கனரக வாகனங்கள் செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும்