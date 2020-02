மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு குறித்து கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு + "||" + Surveillance officer study on coronavirus prevention in the district

மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு குறித்து கண்காணிப்பு அலுவலர் ஆய்வு