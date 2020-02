மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு பெருந்துறை ரோட்டில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பா.ஜனதா கட்சியினர் ஊர்வலம் கலெக்டரிடம் மனு கொடுத்தனர் + "||" + Erode Support the Citizenship Amendment Act The BJP rally Petitioned the Collector

ஈரோடு பெருந்துறை ரோட்டில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பா.ஜனதா கட்சியினர் ஊர்வலம் கலெக்டரிடம் மனு கொடுத்தனர்