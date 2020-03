மாவட்ட செய்திகள்

வெறிநாய்கள் கடித்து கறவைமாடுகள் பாதிப்பு: கீரமங்கலம் பகுதியில் கால்நடைகளுக்கு சிறப்பு மருத்துவ முகாம் அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Diseases of rabies bites: Special medical camp for cattle in Kiramangalam area

வெறிநாய்கள் கடித்து கறவைமாடுகள் பாதிப்பு: கீரமங்கலம் பகுதியில் கால்நடைகளுக்கு சிறப்பு மருத்துவ முகாம் அதிகாரிகள் தகவல்