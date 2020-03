மாவட்ட செய்திகள்

காய்ச்சல், இருமல் உள்ள சுற்றுலா பயணிகள் கர்நாடக அரசு பூங்காவுக்கு செல்ல அனுமதி இல்லை + "||" + Tourists with fever and cough are not allowed to go to Karnataka State Park

காய்ச்சல், இருமல் உள்ள சுற்றுலா பயணிகள் கர்நாடக அரசு பூங்காவுக்கு செல்ல அனுமதி இல்லை