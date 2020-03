மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையாக அரசு அலுவலகங்களில் கை கழுவும் வசதி + "||" + Facilitation of hand washing at government offices as an anti-coroner's measure

