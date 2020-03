மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுக்கும் வகையில் தஞ்சை பெரியகோவில் மூடப்பட்டது + "||" + The tomb was closed in Periyako to prevent the spread of the corona virus

