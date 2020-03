மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக புதுவையில் தியேட்டர்கள், வணிக வளாகம், சுற்றுலாதலங்கள் மூடப்பட்டன + "||" + As a preventive measure for coronavirus virus Newly closed theaters, shopping malls and tourism

