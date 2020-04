மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட 29 பேர் குணமடைந்துள்ளனர் - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல் + "||" + 29 people affected by corona in Erode district Have recovered - Information by Minister KA Sengottaiyan

ஈரோடு மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட 29 பேர் குணமடைந்துள்ளனர் - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் தகவல்