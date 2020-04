மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் தொற்று இல்லாத மாவட்டமாக மாறியது ஈரோடு; சிகிச்சையில் இருந்த 4 பேரும் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் + "||" + Erode became a corona free district; All four people who were in treatment were recovered and returned home

கொரோனா வைரஸ் தொற்று இல்லாத மாவட்டமாக மாறியது ஈரோடு; சிகிச்சையில் இருந்த 4 பேரும் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர்