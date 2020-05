மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு அமலில் இருந்தும் வேகமாக பரவுகிறது விழுப்புரத்தில் ஒரே நாளில் 33 பேருக்கு கொரோனா + "||" + Coronation of 33 people in a single day in Villupuram

ஊரடங்கு அமலில் இருந்தும் வேகமாக பரவுகிறது விழுப்புரத்தில் ஒரே நாளில் 33 பேருக்கு கொரோனா