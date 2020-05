மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் தினமும் 3 முறை கிருமி நாசினி தெளிக்க வேண்டும் + "||" + Spray the disinfectant 3 times daily with isolated areas to prevent coronavirus spread

