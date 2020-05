மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே தெருத்தெருவாக சென்று கிருமிநாசினி தெளித்த எம்.எல்.ஏ. + "||" + Disinfectant MLA went to the street near Ulundurpet.

உளுந்தூர்பேட்டை அருகே தெருத்தெருவாக சென்று கிருமிநாசினி தெளித்த எம்.எல்.ஏ.