மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு முடியும் வரை அம்மா உணவகத்தில் இலவசமாக சாப்பிடலாம் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தகவல் + "||" + Free food at Amma restaurant until the end of curfew - Minister S.P.Velumani Information

ஊரடங்கு முடியும் வரை அம்மா உணவகத்தில் இலவசமாக சாப்பிடலாம் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி தகவல்