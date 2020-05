மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா தொற்றால் அனுமதிக்கப்பட்ட 136 பேரில் 94 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + Of the 136 people admitted to Kancheepuram Government Hospital with coronavirus 94 people have been healed - Collector Information

காஞ்சீபுரம் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா தொற்றால் அனுமதிக்கப்பட்ட 136 பேரில் 94 பேர் குணம் அடைந்துள்ளனர் - கலெக்டர் தகவல்