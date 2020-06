மாவட்ட செய்திகள்

குமரிக்கு பஸ்சில் வந்தவருக்கு கொரோனா உடன் வந்த 35 பயணிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + The 35 passengers who accompanied the Corona to the Kumari bus were isolated

குமரிக்கு பஸ்சில் வந்தவருக்கு கொரோனா உடன் வந்த 35 பயணிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர்