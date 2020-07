மாவட்ட செய்திகள்

ஆவடி மாநகராட்சி பகுதியில் ஒரே நாளில் 47 பேருக்கு கொரோனா + "||" + 47 people in the same day in the Awadhi Municipality

