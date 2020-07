மாவட்ட செய்திகள்

சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்துவதை தடுக்கக்கோரி 20 கிராம மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தம் + "||" + 20 village fishermen strike to stop use of kurukkumadi nets

சுருக்குமடி வலையை பயன்படுத்துவதை தடுக்கக்கோரி 20 கிராம மீனவர்கள் வேலை நிறுத்தம்