மாவட்ட செய்திகள்

ஒரத்தநாடு அருகே, முன்விரோதத்தில் விவசாய சங்க தலைவர் அடித்துக்கொலை 4 பேர் கைது + "||" + Near Orathanadu, 4 people were arrested in connection with the beating to death of an agricultural union leader

ஒரத்தநாடு அருகே, முன்விரோதத்தில் விவசாய சங்க தலைவர் அடித்துக்கொலை 4 பேர் கைது