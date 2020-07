மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசை கண்டித்து கவர்னர் மாளிகை முன்பு காங்கிரஸ் ஆர்ப்பாட்டம் டி.கே.சிவக்குமார், சித்தராமையா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கைது + "||" + Leaders including DK Sivakumar and Chidramaiah were arrested during a Congress protest in front of the Governor's House condemning the central government

மத்திய அரசை கண்டித்து கவர்னர் மாளிகை முன்பு காங்கிரஸ் ஆர்ப்பாட்டம் டி.கே.சிவக்குமார், சித்தராமையா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கைது