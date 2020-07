மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை, தூத்துக்குடியில் புதிதாக 540 பேருக்கு கொரோனா அரசு அதிகாரி உள்பட மேலும் 5 பேர் பலி + "||" + Nellai kills 540 new people in Thoothukudi, 5 more, including a Corona government official

