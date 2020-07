மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே நாளில் 768 பேருக்கு தொற்று: நெல்லை, தூத்துக்குடியில் புதிய உச்சத்தில் கொரோனா மேலும் ஒரு முதியவர் பலி + "||" + Infection to 768 people in a single day: Corona kills another elderly man at new peak in Nellai, Thoothukudi

ஒரே நாளில் 768 பேருக்கு தொற்று: நெல்லை, தூத்துக்குடியில் புதிய உச்சத்தில் கொரோனா மேலும் ஒரு முதியவர் பலி