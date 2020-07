மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் பயங்கரம்: காதல் மனைவி கழுத்தை இறுக்கி கொலை வெறிச்செயலில் ஈடுபட்ட கணவர் கைது + "||" + Terror in Thoothukudi: Husband arrested for strangling romantic wife to death

தூத்துக்குடியில் பயங்கரம்: காதல் மனைவி கழுத்தை இறுக்கி கொலை வெறிச்செயலில் ஈடுபட்ட கணவர் கைது