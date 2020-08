மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் கொரோனா இறப்பு விகிதம் குறைவு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + Interview with Health Secretary Radhakrishnan on Corona Death Rate in Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் கொரோனா இறப்பு விகிதம் குறைவு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் பேட்டி