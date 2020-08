மாவட்ட செய்திகள்

அவலாஞ்சியில் 58 செ.மீ. மழை பொழிவு: நீலகிரியில் 2 இடங்களில் நிலச்சரிவு + "||" + 58 cm in the avalanche. Rainfall: Landslide at 2 places in Nilgiris

அவலாஞ்சியில் 58 செ.மீ. மழை பொழிவு: நீலகிரியில் 2 இடங்களில் நிலச்சரிவு