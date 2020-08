மாவட்ட செய்திகள்

குற்றாலத்தில் காட்டு யானை மிதித்து வனத்துறை ஊழியர் பலி + "||" + Forest employee trampled to death by wild elephant in Courtallam

குற்றாலத்தில் காட்டு யானை மிதித்து வனத்துறை ஊழியர் பலி