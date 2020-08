மாவட்ட செய்திகள்

கந்தர்வகோட்டை தொகுதி அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. ஆறுமுகத்திற்கு கொரோனா மகனுக்கும் பாதிப்பு + "||" + Kandarwakottai constituency MLA Vulnerability to corona son for six

கந்தர்வகோட்டை தொகுதி அ.தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. ஆறுமுகத்திற்கு கொரோனா மகனுக்கும் பாதிப்பு