மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் இதுவரை 40 லட்சத்து 63 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + Corona test health department information for 40 lakh 63 thousand people in Tamil Nadu so far

தமிழகத்தில் இதுவரை 40 லட்சத்து 63 ஆயிரம் பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை சுகாதாரத்துறை தகவல்