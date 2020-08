மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவலை தடுக்க விதிக்கப்பட்ட அனைத்து கட்டுப்பாடுகளும் தளர்வு கர்நாடக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Government of Karnataka announces relaxation of all restrictions imposed to prevent the spread of corona

