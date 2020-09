மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் வங்கி மேலாளர், டாக்டர்கள் உள்பட 79 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + In a single day in Dharmapuri district, 79 people, including a bank manager and doctors, contracted corona

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் வங்கி மேலாளர், டாக்டர்கள் உள்பட 79 பேருக்கு கொரோனா தொற்று