மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் இன்று முதல் ரேஷன் கடைகளில் பயோமெட்ரிக் முறையில் பொருட்கள் வினியோகம் அதிகாரி தகவல் + "||" + Biometric distribution of goods in ration shops in Kumari district from today

குமரி மாவட்டத்தில் இன்று முதல் ரேஷன் கடைகளில் பயோமெட்ரிக் முறையில் பொருட்கள் வினியோகம் அதிகாரி தகவல்