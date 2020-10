மாவட்ட செய்திகள்

ராகுல்-பிரியங்கா காந்தி மீதான தாக்குதலை கண்டித்து பெங்களூருவில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Congress leaders protest in Bangalore condemning the attack on Rahul-Priyanka Gandhi

ராகுல்-பிரியங்கா காந்தி மீதான தாக்குதலை கண்டித்து பெங்களூருவில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்