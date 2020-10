மாவட்ட செய்திகள்

கொலை வழக்கில் சாட்சி சொன்னதால் ஆத்திரம்: கார் டிரைவரை கடத்தி கொலை செய்ய முயற்சி + "||" + Anger over witness in murder case: Attempt to kidnap and kill car driver

கொலை வழக்கில் சாட்சி சொன்னதால் ஆத்திரம்: கார் டிரைவரை கடத்தி கொலை செய்ய முயற்சி