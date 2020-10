மாவட்ட செய்திகள்

முதல்வர் வேட்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை ஏற்பதில் தயக்கம் இல்லை: வானதி சீனிவாசன் பேட்டி + "||" + There is no hesitation in accepting Edappadi Palanisamy as the Chief Ministerial candidate: Vanathi Srinivasan interview

முதல்வர் வேட்பாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை ஏற்பதில் தயக்கம் இல்லை: வானதி சீனிவாசன் பேட்டி