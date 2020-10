மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் மேலும் 101 பேருக்கு கொரோனா சிகிச்சை பலனின்றி ஒருவர் பலி + "||" + In Tirupur district, another 101 people died due to corona treatment failure

