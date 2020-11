மாவட்ட செய்திகள்

ஜாக்டோ-ஜியோ போராட்டத்தின் போது அரசு ஊழியர்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை வாபஸ் பெற வேண்டும் + "||" + The lawsuits filed against government employees during the Jakto-Jio struggle should be withdrawn

ஜாக்டோ-ஜியோ போராட்டத்தின் போது அரசு ஊழியர்கள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை வாபஸ் பெற வேண்டும்