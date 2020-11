மாவட்ட செய்திகள்

பெதப்பம்பட்டி அருகே சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பைகள் அப்புறப்படுத்த பொது மக்கள் கோரிக்கை + "||" + Public demand for disposal of roadside rubbish near Pettapampatti

பெதப்பம்பட்டி அருகே சாலையோரம் கொட்டப்படும் குப்பைகள் அப்புறப்படுத்த பொது மக்கள் கோரிக்கை