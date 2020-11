மாவட்ட செய்திகள்

வேல் யாத்திரைக்கு அனுமதி மறுப்பு: சேலத்தில் பா.ஜனதா கட்சியினர் சாலை மறியல் போலீசாருடன் வாக்குவாதம்; 100 பேர் கைது + "||" + Denial of permission for the Vel Pilgrimage Road blockade by BJP in Salem Argument with police 100 people arrested

வேல் யாத்திரைக்கு அனுமதி மறுப்பு: சேலத்தில் பா.ஜனதா கட்சியினர் சாலை மறியல் போலீசாருடன் வாக்குவாதம்; 100 பேர் கைது